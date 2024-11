2024-25 College Football Playoff rankings: Release schedule, dates​

8:30-9 p.m. ET Tuesday, Nov. 12*

7-8 p.m ET Tuesday, Nov. 19

8-9 p.m. ET Tuesday, Nov. 26

7-7:30 p.m. ET Tuesday, Dec. 3

12-4 p.m. ET Sunday, Dec. 8 (Selection Day)

RANK SCHOOL RECORD 1 Oregon 9-0 2 Ohio State 7-1 3 Georgia 7-1 4 Miami 9-0 5 Texas 7-1 6 Penn State 7-1 7 Tennessee 7-1 8 Indiana 9-0 9 BYU 8-0 10 Notre Dame 7-1 11 Alabama 6-2 12 Boise State 7-1 13 SMU 8-1 14 Texas A&M 7-2 15 LSU 6-2 16 Ole Miss 7-2 17 Iowa State 7-1 18 Pittsburgh 7-1 19 Kansas State 7-2 20 Colorado 6-2 21 Washington State 7-1 22 Louisville 6-3 23 Clemson 6-2 24 Missouri 6-2 25 Army 8-0